Kemény mérkőzés vár az éllovas AC Milanra az olasz labdarúgó-bajnokság 14., idei utolsó fordulójában, amelynek szerdai játéknapján a Laziót fogadja.

A szezonban mutatott forma alapján egyértelműen Stefano Pioli tanítványai számítanának esélyesnek, ugyanakkor a fővárosi gárda önbizalomnövelő győzelem után érkezik majd a Giuseppe Meazza Stadionba.



A Milan remek őszt zárt, sokáig kiemelkedett a mezőnyből, viszont az elmúlt hetekben két váratlan döntetlent is játszott, így már csupán egyetlen ponttal előzi meg a tabellán a városi rivális Internazionalét.



A Zlatan Ibrahimovicot továbbra is nélkülöző piros-feketék a Parma és a Genoa elleni pontvesztést követően vasárnap nyerni tudtak a Sassuolo ellen, és ahhoz, hogy az élen zárják az évet, le kellene győzniük Simone Inzaghi együttesét is.



A Lazio nagyon hullámzóan teljesít a bajnokságban, előzetesen könnyűnek ítélt meccseket veszített el, így csupán a nyolcadik helyet foglalja el. A legutóbbi szezon negyedikje ennek ellenére komoly játékerőt képvisel, a Bajnokok Ligájában bejutott a nyolcaddöntőbe, vasárnap pedig a Napoli elleni rangadón is bizonyított (2-0), így nem volna nagy meglepetés, ha ponttal, pontokkal távozna Milánóból.



A két csapat legutóbb tavaly novemberben találkozott Milánóban, akkor a Lazio 2-1-es sikerével megszakította 1989 óta tartó bajnoki nyeretlenségét az AC Milan otthonában.



A többi élcsapatra a papírforma alapján könnyebb mérkőzés vár. Az Inter a kilencedik Hellas Veronához látogat, a harmadik helyen álló, címvédő Juventus a 16. Fiorentinát fogadja, a negyedik AS Roma a 13. Cagliarit, az ötödik Napoli pedig a 18. Torinót látja vendégül.



Balogh Botond csapata, a 15. helyen tanyázó Parma a sereghajtó Crotonéhoz látogat a forduló keddi nyitómeccsén.

Serie A, 14. forduló:



kedd:



Crotone-Parma 18.30

Juventus-Fiorentina 20.45



szerda:



Hellas Verona-Internazionale 18.30

Bologna-Atalanta 20.45

AC Milan-Lazio 20.45

Napoli-Torino 20.45

AS Roma-Cagliari 20.45

Sampdoria-Sassuolo 20.45

Spezia-Genoa 20.45

Udinese-Benevento 20.45

A tabella:

1. AC Milan 13 29-14 31 pont

2. Internazionale 13 32-16 30

3. Juventus 13 28-10 27

4. AS Roma 13 28-21 24

5. Napoli 13 26-14 23

6. Sassuolo 13 23-15 23

7. Atalanta 12 26-18 21

8. Lazio 13 20-20 21

9. Hellas Verona 13 17-12 20

10. Sampdoria 13 21-21 17

11. Udinese 12 14-15 15

12. Benevento 13 15-23 15

13. Cagliari 13 19-24 14

14. Bologna 13 19-25 14

15. Parma 13 12-23 12

16. Fiorentina 13 13-21 11

17. Spezia 13 18-27 11

18. Torino 13 21-31 7

19. Genoa 13 12-26 7

20. Crotone 13 11-28 6

A Napolitól egy pont levonva.

Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images