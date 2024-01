A Roma keresi Daniele De Rossi hosszú távú utódját. A SportItalia azt állítja, hogy a Monza edzője, Raffaele Palladino az olasz fővárosban köthet ki.

A Farkasoknál a hónap elején nevezték ki a korábbi középpályást vezetőedzőnek, miután menesztették. José Mourinhót, De Rossi hat hónapra kapott szerződést, alacsony fizetéssel. Várhatóan nyáron távozik a posztról, hacsak nem sikerül valami lenyűgözőt alkotnia.

A Roma most több opciót is fontolgat, hogy nyáron átvegye a kispadot, egyes hírek szerint Friedkinék még Jürgen Kloppról is álmodoznak, aki a nyáron kilenc év után távozik a Liverpooltól.

A SportItalia beszámolója szerint a Roma a Monza sportigazgatójának, Francois Modestónak az alkalmazásán gondolkodik a távozó Tiago Pinto helyére, és Modesto várhatóan Palladino nevét is felveti, mint lehetséges opciót a fővárosiak kispadjára.

A Roma hétfőn a Salernitana vendége lesz a Serie A-ban.

Borítókép: Getty Images