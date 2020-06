Mivel az olaszországi járványhelyzet továbbra is enyhül, ezért Andrea Agnelli a Juventus elnöke javasolta a stadionok részleges megnyitását.



Az olasz kupa június 13-án tér vissza, míg a Serie A mérkőzései június 20-án folytatódnak zárt kapuk mögött.



A színházak és mozik is újranyithatnak, ezért felmerül a kérdés, hogy a stadionokat miért kell külön kezelni.



Sajtóhírek szerint Andrea Agnelli és a további 19 Serie A klubnak az elnöke a stadion részleges újranyitását javasolja.



Agnelli javaslata szerint a stadionok mindössze 10%-án lennének nézők, és 25%-át zárnák le, hogy a szurkolók egymástól tarthassák a kötelező távolságot.



Az ötlet nem lenne teljesen idegen, mert a szerbek, a lengyelek, és az oroszok június óta tervezik a drukkerek befogadását, míg Spanyolország, Bulgária, és Portugália is hasonló javaslatokon gondolkodik.



Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Forrás: football-italia.com