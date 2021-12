Az AC Milan két góllal győzött az Empoli otthonában, a Napoli viszont nagy meglepetésre hazai pályán kikapott a Speziától az olasz labdarúgó-bajnokság 19., idei utolsó fordulójának szerdai játéknapján.

A milánói piros-feketék az első és a második félidőt is 2-1-re nyerték meg, így összességében biztosan gyűjtötték be a három pontot és két nyeretlen találkozó után győztek újra.



A nápolyiak veresége azért is meglepő, mert a hétvégén éppen a Milan ellen nyertek rangadót, a 17. Spezia kapuját viszont képtelenek voltak bevenni, s úgy veszítettek, hogy a vendégeknek nem volt kaput eltaláló lövésük. A meccs egyetlen találata ugyanis öngól volt, melyet Juan Jesus vétett a 37. percben.



Serie A, 19. forduló:

Empoli-AC Milan 2-4 (1-2)

SSC Napoli-Spezia 0-1 (0-1)

AS Roma-Sampdoria 1-1 (0-0)

Internazionale-Torino 1-0 (1-0)

Hellas Verona-Fiorentina 1-1 (1-0)

Venezia FC-SS Lazio 1-2 (1-1)

Sassuolo-Bologna 0-3 (0-2)



kedden játszották:

Juventus-Cagliari 2-0 (1-0)

Genoa-Atalanta 0-0

Az Udinese-Salernitana meccset elhalasztották.



Az állás:

1. Internazionale 19 49-15 46 pont

2. AC Milan 19 40-22 42

3. SSC Napoli 19 35-14 39

4. Atalanta 19 38-24 38

5. Juventus 19 27-17 34

6. AS Roma 19 31-21 32

7. Fiorentina 19 34-25 32

8. Lazio 19 39-34 31

9. Empoli 19 30-34 27

10. Bologna 19 27-31 27

11. Torino 19 23-19 25

12. Hellas Verona 19 34-32 24

13. US Sassuolo 19 30-31 24

14. Udinese 18 26-28 20

15. Sampdoria 19 27-35 20

16. Venezia 19 18-34 17

17. Spezia 19 19-39 16

18. Genoa 19 19-37 11

19. Cagliari 19 17-40 10

20. Salernitana 18 11-42 8

Borítókép: sscnapoli.it