Piotr Zielinski iránt már a nyár elején is érdeklődtek a szaúdiak, de ő nem akarta elhagyni a bajnoki címvédőt, ahol 2016 nyara óta szerepel.



Az előző szezonban 48 mérkőzésen szereplő középpályás szóban meg is egyezett a klubbal, hogy kevesebb fizetésért ugyan, de meghosszabbítja jövő nyáron lejáró szerződését. Azonban erről hivatalos bejelentés (még) nem született.



Ezt a helyzetet használná ki az Al Ahli, akik már fel is vették a kapcsolatot a Napolival. A szaúdiak sürgetnék a megegyezést, de ha nem jön létre, készek továbbugrani a következő kiszemeltjükre, Llorente-re. A lengyel játékos piaci értéke jelenleg 35 millió euró.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 ????????????



