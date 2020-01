Zlatan Ibrahimovic visszatérése óta nem veszített mérközést az AC Milan. Az elmúlt hat mérkőzésükből ötöt megnyertek és egyszer döntetlenre végeztek.



Ibra január 6-án egy Sampdoria elleni bajnokik húzta magára újra a Milan mezét. Azon a mérkőzésen nem született gól, de az azóta lejátszott öt meccsükből - amiben négy bajnoki és egy kupameccs volt – mindet megnyerték.



Úgy látszik Zlatan Ibrahimovic mellett a játékostársak nem mernek veszíteni.



Pedig Ibrahimovic még nem is lendült igazán formába. Két gólja van eddig, egyet a Cagliari ellen szerzett a 64. percben, egyet pedig a Torino elleni kupameccsen a hosszabbításban.

Hakan Çalhanoglu scored a stoppage-time equalizer and then added another goal in extra time to help AC Milan beat Torino 4-2 on Tuesday in the Italian Cup quarterfinals | Serie A This is the official channel for the Serie A, providing all the latest highlights, interviews, news and features to keep you up to date with all things Italian football.