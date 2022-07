A legfrissebb információk szerint Zlatan Ibrahimovic még egy szezont az AC Milanban tölt.



A La Repubblica nemrégiben arról számolt be, hogy a 40 éves Zlatan Ibrahimovic hat hónapos szerződést ír alá a Milannal, de most az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano kijelentette, hogy a svéd veterán a következő szezonban végig a klubnál marad.

A jelentés szerint Ibrahimovic jelentős fizetéscsökkentésbe egyezett bele és megállapodott a piros-feketékkel. A csatár jelenleg térdsérüléssel küzd és várhatóan a téli világbajnokság miatti szünetig nem lép majd pályára.

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. #ACMilan @SkySport



Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary. pic.twitter.com/4SBcxgBBgV