Zlatan Ibrahimovic körül mindig történik valami. Ezúttal az Inter támadójával, Romelo Lukakuval szólalkozott össze a két milánói csapat szerdai kupameccse során.

Az eset után sokan azzal vádolták a támadót, hogy rasszista kijelentést tett az Inter színesbőrű belga játékosára.

Zlatan a Twitter oldalán jelezte, hogy az ő szótárában a rasszizmusnak nincs helye.

Kiállt Ibrahimovic mellett a Manchester United középpályása, Paul Pogba is, aki egyszerűen nevetségesnek tartja a rasszista vádakat Ibrahimovic esetében.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte