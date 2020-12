Az AC Milan svéd sztárja, Zlatan Ibrahimovic elmagyarázza, miért más a fejlődési görbéje, mint a többi futballistának.

A csatár megfordult a Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain és a Manchester Unitedben is, mielőtt az MLS-be költözött volna. Két Los Angeles-i szezon után Zlatan visszatért Európába a Serie-A-ba. A 39 éves férfi még mindig nem mutatja az örgedés jeleit, Zlatan a mai fiatal AC Milan csapat vezetője és sztárja is egyben. A svédet világszerte széleskörben méltatják az eredményei miatt, és Zlatan most elárulja, miért tart még mindig itt.

"39 éves vagyok, már nem kötelességem dolgozni, de még mindig szenvedéllyel csinálom. Soha nem vagyok elégedett, és mindig többet akarok. Nem látok sok korombeli játékost, aki ugyanúgy teljesítene, mint én. Abban a pillanatban, amikor valaki betölti a 30-at elkezd visszaesni a teljesítménye. Amikor én múltam el 30, akkor kezdtem el még jobb lenni. 39 évesen is a legmagasabb szinten teljesítek, és nem költök semmit arra, hogy fitt maradjak. A titok nem az, hogy az ember mennyit költ magára, minden fejben dől el. Mennyit akar, és mennyit hajlandó feláldozni. Ez a titok. A mentalitás nem kerül semmibe."

"Szeretném, ha Zlatan agya egy 25 éves testben lenne. Gyorsabban fáradok már el, mint fiatalabb koromban. Sokat alszom, mert több idő kell a felépüléshez. A mérkőzések után korábban egy napra volt szükségem, hogy friss legyek, most két-háromra. Ez normális már az én koromban."

"Megszelidíthetsz egy oroszlánt, de Zlatant nem tudod. Én egy másik állat vagyok."

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Francesco Pecoraro/Getty Images