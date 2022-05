Zlatan Ibrahimovic ünneplését valószínűleg sokáig nem felejtik majd el az AC Milan szurkolói.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az AC Milan 3-0-s győzelmet aratott a Sampdoria felett, ezzel megnyerve a bajnoki címet.

A piros-feketék dolga nem ígérkezett könnyűnek, mivel a városi rivális ott lihegett a nyakán. A csapatot azonban nem nyomta össze a győzelmi kényszer, Olivier Giroud és Franck Kessie góljaival, már az első félidőben bebiztosította a végső győzelmet.

Győzelmével az AC Milan 11 év után emelhette újra magasba a Scudettót. A játékosok érthető módon örömmámorban úsztak, volt azonban köztük valaki, aki ünneplésével mindent vitt.



Zlatan Ibrahimovic a rá jellemző magabiztossággal vágtatott ki az öltözőből, ahol kibontott egy pezsgőt és a körülötte lévő szurkolókra locsolta. Itt azonban még nem ért véget a szereplése, nem sokkal később egy szivart kapott elő, majd vidáman pöfékelt a pályán.

A zseniális jelentsort társai is nevetéssel és tapsviharral jutalmazták.





Zlatannak nem az idei volt élete szezonja, de nyolc gólját és három gólpasszát döntőfontosságú pillanatokban szerezte, ami valljuk be, 40 évesen nem rossz, sőt.

A svéd sztár egyébként már a 11 évvel ezelőtti bajnokcsapatban is. Ibra erről is beszélt a győzelem utáni interjújában.



„Nagyon érzelmes ez. Én akkor is ott voltam, amikor legutóbb bajnok lett a Milan. Tizenegy évvel később újra nyerhetek. Amikor két és fél éve megérkeztem, azt mondtam, hogy visszajuttatom a Milant a csúcsra és megnyerem a Scudettót. Akkor még sokan nem hittek bennem. sokan nevettek, de ma már más a hangnem” – mondta a TV4-nek.



„Ez a győzelem más. Ez egy teljesen más csapat. Senki sem számított arra, hogy nyerünk. Legutóbb olyan nagy bajnokokkal értünk a csúcsra, akik mindent megnyertek. A csapat talán 95 százalékának ez az első alkalma, hogy nyer valamit. Ez az érzés jóval több.”



A negyvenéves játékossal kapcsolatban már többször felreppent a pletyka, hogy a szezont követően visszavonul.



„Most nem megyek bele a részletekbe. Hamarosan kiderülnek a részletek és akkor tudok róla beszélni. Most élvezni fogjuk a győzelmet. Csak élvezni" – mondta Zlatan a jövőjét illetően.

