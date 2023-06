Túlvan már a negyvenen, mégis aktív a pályafutása Zlatan Ibrahimovicnak, aki az elmúlt években az AC Milan sikereiért dolgozott, és ünnepelt velük például bajnoki címet is. Idén ez nem sikerült, ott voltak azonban a piros-feketék a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

A svéd támadó jövője, lévén lejár a szerződése egyelőre kérdéses, amiről a következőket mondta.

„A Monza azt mondta nekem, hogy van egy ajánlatuk számomra. De… én a Milan játékosa vagyok és büszke is erre.”

„Nem hiszem, hogy visszavonulok év végén. De meg kell találnom egy jó egyensúlyt.”

Zlatan Ibrahimović: “Monza told me that they’ve the contract ready for me. But… I’m Milan player and I’m proud of that”. ???????? #transfers



“I don’t think I’m gonna retire at the end of the season. But I have to find a good balance”.



Zlatan’s current contract expires this month. pic.twitter.com/01FGoIVoTY