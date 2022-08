Zlatan Ibrahimovic nemrég szerződést hosszabbított az AC Milannal. Most pedig fiai, Maximilan és Vincent is követik őt.



A 40 éves játékos annak ellenére újabb évre írt alá az olasz klubbal, hogy jelenleg egy makacs térdsérüléssel bajlódik. A veterán ebben a szezonban tehát még biztosan a piros-feketék színeit képviseli, és nagyon úgy tűnik fiai is így tesznek majd.



Az átigazolásokra szakosodott újságíró, Nicolo Schira nemrég arról számolt be, hogy Ibrahimovic két fia, a 16 éves Maximilian és a 14 éves Vincent az AC Milan akadémiáján folytatja a pályafutását. A két fiatal a Hammarby IF -től igazol majd át és az olaszok U15-ös és U17-es csapatát erősíti majd.



Maximilian és Vincent korábban a Paris Saint-Germain akadémiáját is képviselték, amikor apjuk a klubban játszott.

Borítókép: Claudio Villa/Getty Images