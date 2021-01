Az Internazionale hátrányból felállva, emberelőnyben 2-1-re legyőzte az AC Milant és bejutott a legjobb négy közé a labdarúgó Olasz Kupában.

A milánói derbin a bajnoki listavezető AC Milan kezdett jobban, és Zlatan Ibrahimovic révén az első félidő derekán vezetést szerzett.



A veterán svéd sztár később a mérkőzés negatív hőse lett, a második játékrész elején ugyanis kiállították, a kék-feketék pedig előbb Romelu Lukaku büntetőjével egyenlítettek, majd a rendes játékidő tízperces hosszabbításának a végén, Christian Eriksen góljával kivívták a továbbjutást.

The war of words with Lukaku that led to Zlatan Ibrahimović’s first yellow card in the first half:



“Go do your voodoo s***, you little donkey!” (@semo33xx) pic.twitter.com/RbBMTuzFhj