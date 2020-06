Dries Mertens, az SSC Napoli belga válogatott labdarúgója 2022 nyaráig meghosszabbította szerződését.

A megállapodásról Aurelio De Laurentiis klubelnök számolt be szerdán a közösségi oldalán. Az új szerződés egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz. Az olasz sportsajtó értesülései szerint a játékos éves fizetése több mint négymillió euró lesz.



Mertens szerezte szombaton a nápolyiak gólját az Olasz Kupa elődöntőjében, az Internazionale elleni párharc visszavágóján, amely 1-1-re végződött. Ez volt a 122. találata a csapat színeiben, ezzel megdöntötte a szlovák Marek Hamsík rekordját, és a klubtörténet legeredményesebb játékosa lett. A 32 éves futballista 2013-ban igazolt a dél-olasz városba.



A Napoli szerdán 21 órától a bajnoki címvédő Juventus együttesével találkozik a kupadöntőben, Rómában.



A belga játékos iránt a közelmúltban a Chelsea, az Internazionale és az AS Roma is élénken érdeklődött.

Kép: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images