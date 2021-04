Fegyveres rablók törtek be Chris Smalling otthonába, április 15-én éjszaka.

A La Gazetta dello Sport beszámolója szerint péntek éjjel kirabolták az AS Roma játékosát. A labdarúgó nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, hiszen az adott időpontban felesége és gyermeke is a házban voltak, az elkövetőknél ráadásul fegyver is volt.

Az értesülések szerint a család otthonába három férfi tört be, és arra késztették a játékost, hogy nyissa ki a család széfjét. A támadók értékes órákat és ékszereket vittek el.



Smalling felesége, Sam állítólag 5 óra előtt hívta a rendőrséget, akik betörtek a lakásba. A rendőrség jelenleg nyomoz az ügyben. A labdarúgó klubja pedig mindenben felajánlotta a támogatását.

Forrás: daylimail

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images