Az AC Milan mindeössze 9 hónap közös munka után azonnali hatállyal szerződést bontott Zvonimir Bobánnal.

Az olasz csapat a hivatalos oldalán jelentette be az igazgató távozását.

"Az AC Milan megerősíti, hogy azonnali hatállyal felbontja Zvonimir Boban szerződését. Köszönetet mondunk Zvonimirnak a klubnak az elmúlt kilenc hónapban nyújtott szolgálatáért, és minden jót kívánunk neki jövőbeni szakmai munkájához."

A klub honlapján azt is írták, továbbra is támogatják Stefano Piolit, és optimistán tekinenek a jövőbe. A klub törekvése továbbra is az, hogy visszatéjenek az európai labdarúgás elitjébe úgy, hogy Közben felelősségteljesen fektetnek be a csapatba az UEFA Pénzügyi Fair Play szabályait figyelembe véve.

Ivan Gazidis, az AC Milan vezérigazgatója az mondta: