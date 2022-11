A Milan hivatalosan is közölte, hogy megtalálták a jövő hónapban távozó Ivan Gazidis utódját.

A korábbi vezérigazgató négy év után távozik posztjáról, utódja pedig Giorgio Furlani lesz.

„Amikor a RedBird Capital Partners beleegyezett abba, hogy a Milan irányítója lesz, kikötöttük, hogy a sport, média és szórakoztatás terén szerzett szakértelmet bevonjuk a munkába, hogy a klub visszakerülhessen az európai elitbe, ahová tartozik.

Giorgioban megvan ehhez minden, alkalmas arra, hogy vezérigazgatóként napi szinten vezesse a klubot és szorosan együttműködhessünk a RedBird-el.” – mondta el Gerry Cardinale a Milan hivatalos honlapján megjelenő nyilatkozatban.

„Világos elképzelésünk van a Milan történelmének következő fejezetéről, és a RedBird csapata aktívan részt vesz ebben Giorgióval és a CasaMilan teljes stábjával karöltve, hogy megvalósítsuk ezt a jövőképet.”

A Milan tavaly megnyerte a Serie A-t, jelenleg pedig a második helyen állnak a tabellán.

