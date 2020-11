A hírek szerint a Paris Saint-Germain támadó középpályása, Angel Di María iránt érdeklődik az Internazionale. A 32 éves argentin szerződése a szezon végeztével jár le a francia klubnál.

A PSG sportigazgatója, Leonardo nemrégiben elmondta, hogy több játékossal is tárgyalnak a szerződéshosszabbításról, köztük Di Maríával is. De nem biztos, hogy az argentin válogatott játékos Franciaországban akar maradni.

"Szívem szerint itt, Párizsban fejezném be, de ez nem csupán rajtam múlik - idézte a támadó szavait a Goal.com. - Elégedett vagyok jelenlegi helyzetemmel, a formámmal is, úgy érzem, hogy a PSG-nél mindenki szeret, már pusztán ezért is megpróbálok addig játszani, ameddig határaim engedik."