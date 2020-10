Ilyet eddig csak magyarok voltak képesek produkálni az olasz élvonalban!



Hetven éves magyar rekord dőlt meg a Serie A-ban.



Több szempontból is pikánsnak ígérkezett az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójának Benevento – Napoli összecsapása, ám azt kevesen gondolhatták, hogy a találkozó bevonul a Serie A történelmébe.



Beneventót és Nápolyt egyrészt alig 70 kilométer választja el egymástól, így igazi regionális derbi volt az 5. fordulóban rendezett meccs.



Ráadásul a hazaiak kispadján Filippo Inzaghi, a vendégeknél pedig Gennaro Gattuso ült. A két Milan-legenda ugye egymással vált vetve nyertek többek között két Bajnokok Ligáját a milánói óriással, az olasz válogatottal pedig világbajnokságot.



Ám akadt két „ellenfél”, akiket még a két edzőnél is szorosabb szálak fűztek egymáshoz: Roberto és Lorenzo Insigne. A két Insigne-bratyó pedig be is talált: előbb a 26 éves Roberto szerzett vezetést a hazaiaknak a 30. percben, majd pontosan újabb fél óra elteltével a három évvel idősebb Lorenzo egyenlített ki. A találkozót végül a papírformának megfelelően a Napoli nyerte 2-1-re.



Ugyanígy 2-1 lett annak az 1949. december 3-án lejátszott Inter-Lazio mérkőzésnek az eredménye is, amikor a Serie A-ban utoljára fordult elő, hogy két testvérpár egymás ellenfeleiként gólt lőjön!



Kik voltak ők? Magyarok. Mégpedig Nyers István és Ferenc.



Nyers Ferenc volt, aki utoljára testvére csapatának gólt tudott lőni

Fotó: futballtortenet.blog.hu

Az emigráns szülők gyermekeként Franciaországban született Nyers-testvérek a magyar labdarúgás hőskorának méltatlanul elfeledett kiválóságai. Abban az időszakban, amikor a magyar foci számolatlanul nevelte ki a világklasszisokat.



A két testvér közül István futott be nagyobb karriert, hiszen játszott többek között az Interben, a Romában és a Barcelonában is.



Ő 1924-ben született a franciaországi Freyming-Merlebachban és 2005-ben hunyt el Szabadkán.



Játékosként az Újpesttel egyszeres magyar, az Interrel kétszeres olasz bajnok, a Barcelonával pedig Spanyol Kupát nyert.



Öccse, Ferenc három évvel később látta meg a napvilágot, ő pályája csúcsán a Lazióban játszott, de szerepelt a francia Strasbourgban és St. Etienne-ben is – utóbbival francia bajnok is lett. Jelenleg 93 éves.



Borítókép: Francesco Pecoraro/Getty Images