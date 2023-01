Harminc napra eltilthatják a Juventus egykori és jelenlegi játékosait, köztük Cristiano Ronaldót.



A múlt héten 15 pontos levonással sújtották a „Zebrákat” azt követően, hogy átvizsgálták a pénzügyeiket. A büntetés hatására a csapat a harmadik helyről a tizedikre esett vissza. Bár a klub fellebbezett az ítélet ellen, még nem lehet tudni, hogy sikerrel jár-e.

Eközben néhány napja olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint az UEFA is vizsgálódik, és amennyiben bűnősnek találják a csapatot, az is szóba jöhet, hogy több évre kitiltják azt az európai kupasorozatokból.



Most újabb hírek láttak napvilágot, mely szerint 23 játékost egy hónapra eltilthatnak a történtek miatt.



Az olasz újságíró, Paolo Ziliani szerint, ha kiderül, hogy a játékosok hamisan alacsonyabb béreket fogadtak el, akkor 30 napos eltiltással is sújthatják őket, még akkor is, ha már nem a torinói klubnál játszanak.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023

Borítókép: Sportinfoto/DeFodi Images a Getty Images