Kilencvenkét éves korában elhunyt Derek Ufton, a legidősebb angol válogatott futballista.

Az angol nemzeti csapat Twitter-oldalának beszámolója szerint Ufton pályafutása során csak egyetlen alkalommal viselte a háromoroszlános mezt, 1953-ban az Európa-válogatott elleni 4-4-es döntetlennel végződött mérkőzésén, amelyet a szövetség 90. születésnapja alkalmából rendeztek.

The club are deeply saddened to hear of the passing of club legend Derek Ufton, who has died peacefully in his sleep at the age of 92.



#cafc | https://t.co/f36HsGcQDw