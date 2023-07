A Chelsea-nél töltött négy évet követően az amerikai válogatott támadó az AC Milán hívószavára az olasz bajnokságba igazolt, ahol együtt játszat Fikayo Tomorival, akit még a londoniaktól ismer.



„[Már az érkezése előtt] sokat beszélgettünk. Elmondtam neki, hogy a Serie A nagyon nehéz. Taktikailag és a részleteket tekintve sokkal nehezebb [mint a Premier League]. Pulisic jól érzi magát a csapatnál, remélhetőleg nagyszerűen teljesítünk a következő szezonban” – nyilatkozta Tomori.



Az angol válogatott védő azzal folytatta: „A pályán úgy érezzük, hogy erős csapatunk van. Újra nyerni akarunk, mert az elmúlt nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Most az új játékosainknak is köszönhetően megerősödtünk, folyamatosan fejlődünk. Mi vagyunk a Milan, győzni akarunk. Az előző idényben nem jött össze, de idén meg akarjuk csinálni. Tisztában vagyunk a kvalitásainkkal”.



A Milan legközelebb a Juventussal találkozik az amerikai túrán, majd a Barcelonával mérik össze erejüket.



Borítókép: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images