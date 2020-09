A 19 éves Ilenia Matilli és barátai szörnyű autóbalesetet szenvedtek még decemberben, amikor egy buli után hazafelé egy fának ütköztek.



Ilenia barátja, Martina Oro, aki a járművet vezette azonnal meghalt. Ileniát helikopterrel szállították és a római Gemelli kórházba. A lány, aki mellesleg óriási AS Roma szurkoló, olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy kilenc hónapig kómában volt. Szülei rendszeresen lejátszották a lány kórházi ágya mellett a Roma indulóját, és csodával határos módon, a klub legendájának, Francesco Tottinak az üzenete felébresztette a mély álomból.



(Kép: sportbible/Atlas Orbis)



Totti egész pályafutását a Románál töltötte, és ő a csúcstartó mind a góllövésben, mind a pályára lépésekben a klubnál. Az egykori csapatkapitány ezt üzente a kómában lévő lánynak:



"Ilenia ne add fel, meg tudod csinálni, mindannyian veled vagyunk."



A lány szülei lerótták tiszteletüket Totti előtt.



"Totti fantasztikus hangja segített, valamint az a szenvedély, és az a szeretet, amelyet Ilenia is mindig tanúsított a klub iránt." – mondták a szülők la Repubblicának.

