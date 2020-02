Az Internazionale kétgólos hátrányból fordítva 4-2-re győzte le városi riválisát, az AC Milant az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi rangadóján. Antonio Conte együttese ezzel átvette a vezetést a Serie A-ban.

Az első félidőben sokkal veszélyesebben futballozott a Milan, amely a 38 éves Zlatan Ibrahimovic góljának és gólpasszának köszönhetően magabiztos, 2-0-s előnnyel mehetett pihenőre.

A szünet után azonban pillanatok alatt visszajött az Inter a meccsbe: az 51. percben Marcelo Brozovic egy jól eltalált lövéssel szépített, két perccel később pedig Matias Vecino egyenlített. A kék-feketéknek a 70. percben összejött a fordítás, egy szöglet után Stefan de Vrij fejelt a hálóba. A végeredményt Romelu Lukaku állította be a 93. percben.

Ez volt a két csapat történetének 172. bajnoki összecsapása, az Inter a 66. győzelmét aratta, 55 döntetlen és 51 Milan-siker mellett.

After being down by two in the first half, Inter made a 4 goal comeback to defeat their opponents and win the Milan derby. This is the official channel for t...