Cristiano Ronaldo, a Juventus portugál sztárja a szerdai labdarúgó Olasz Szuperkupában lőtt találatával minden idők legeredményesebb gólszerzője lett.

A megtisztelő cím ugyanakkor nem hivatalos, ráadásul némileg vitatott is, mivel a nemzetközi szövetség (FIFA) nem vezet erről statisztikát, s amíg több szaklap szerint a 760 gólos Ronaldo most megelőzte a cseh Josef Bicant és élre állt a hivatalos találatok terén, más források szerint viszont még nem ő az első. A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS szerint Pelé nyolc góllal vezet még a portugál klasszis előtt. Az bizonyos, hogy Bican, Pelé és a szintén brazil Romario egyaránt ezer gólnál is többet ért el karrierje során, ugyanakkor azok egy részét amatőr, nem hivatalos, vagy barátságos meccseken.

Ronaldo a Sporting Lisboában ötször, a Manchester Unitedben 118-szor, a Real Madridban 450 alkalommal, a Juventusban 85-ször, a portugál válogatott színeiben pedig 102-szer volt eredményes. A bajnoki címvédő Juventus 2-0-ra legyőzte az Olasz Kupa tavalyi győztesét, a Napolit a Reggio Emiliában szerda este rendezett Szuperkupa-mérkőzésen.

A Zebrák az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo találatával szereztek vezetést a 64. percben, a végeredményt pedig Alvaro Morata állította be a rendes játékidő hosszabbításában. A torinóiak 16. fináléjukon kilencedik alkalommal hódították el a trófeát, míg a nápolyiak negyedik döntőjükön másodszor kaptak ki.

Borítókép:Ciro de Luca/Soccrates Images/Getty Images