A bajnok Internazionale mögötti második helyet az Atalantának nem sikerült megőriznie, mivel 2-0-ra kikapott a vendég AC Milantól.

Az AC Milan a Bajnokok Ligájába való visszatérését ünnepli, miután vasárnap 2-0-ra nyertek az Atalanta ellen. Franck Kessie két büntetőt is értékestett, így a Rossoneri megszerezte a három pontot, ennek köszönhetően összességében Stefano Pioli csapata elégedetten zárhatta az idényt.

A Milan a második helyen végzett, az Atalanta és a Juventus előtt. A Milan 2013-14 óta először tér vissza a Bajnokok Ligájába.

„Mi vagyunk az AC Milan, visszatértünk a Bajnokok Ligájába. Ez az otthonunk” – írta a klub a Twitteren.

We are AC Milan, we are in the #UCL and this is our home



Noi siamo l'AC Milan, noi siamo in @ChampionsLeague e questa è casa nostra #BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/JI2UnZovdu