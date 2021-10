A 2021-22-es szezonban a bajnokság kilencedik fordulójában rendezik a "Derby d’Italiát”, azaz a címvédő Internazionale és a Juventus összecsapását, illetve a "Derby del Solét", azaz a Roma-Napoli derbit. A mérkőzéseket vasárnap a Sport2 közvetíti élőben.

Derby d’Italia

Olaszország derbije, így hívja a közvélemény 1967 óta a Juventus és az Inter mérkőzéseit. Hivatalosan egyik csapat sem esett még ki soha az élvonalból (a Juventust is csak visszasorolták a Serie B-be a Calciopoli során 2006-ban), és ez a két alakulat gyűjtötte a legtöbb olasz bajnoki címet. A Juventus 36-ot, az Inter pedig 19-et. Az elmúlt 20 szezonból 17 bajnoki trófea került ehhez a két csapathoz, a Juventushoz 11, az Interhez 6. Ráadásul a címvédő milánóiak 2021-ben megtörték a Juventus egyeduralmát, a Zebrák zsinórban 9 bajnoki címet zsebeltek be 2012 és 2020 között. A Serie A-ban összesen 203-szor játszottak egymás ellen a felek, 93-szor a Juventus hagyta el győztesen a pályát, és 59 Inter-győzelem született 51 döntetlen mellett. Az előző szezonban mindkétszer a hazai csapat örülhetett: Milánóban 2-0 lett a végeredmény, míg Torinóban 3-2. A jelenleg is aktív játékosok közül Álvaro Morata a Derby d’Italiák legjobb gólszerzője, ő Juventus-játékosként négyszer talált be, de azért még távol van az örökranglistát vezető Roberto Boninsegna, Giuseppe Meazza, Omar Sívori hármastól, akik 12-12-szer zörgették meg az ellenfél hálóját.

Ennyit röviden a derbi történetéről, most térjünk át a 2021-22-es szezonra. Nyolc forduló után a tabellán az Inter harmadik 17 ponttal, a Juve pedig hetedik 14-gyel. A torinóiak pocsékul kezdték a szezont, az első négy fordulóban mindössze 2 pontot szereztek, kikaptak az Empolitól és a Napolitól, míg az Udinese és a Milan ellen döntetlent értek el. Azóta viszont veretlen a csapat, és zsinórban négy (a BL-t is beleszámítva hat) egygólos győzelem került be a jegyzőkönyvekbe. Az Inter egy héttel ezelőtt 3-1-re kikapott a Laziotól, ez az egyetlen veresége eddig a bajnokságban, ezen kívül ötször nyerni tudott, a Sampdoria és az Atalanta ellen pedig 2-2-t játszott.

Vélhetően izgalmas derbire van kilátás, a kérdés tehát az, hogy a Juventus folytatja-e sorozatát, és tovább kapaszkodik majd a tabellán, vagy az Inter képes lesz-e tartani magát az élbolyban. A mérkőzést a Sport2 élőben közvetíti vasárnap 20:30-tól a Sport2-n. A találkozó kommentátora Méhes Gábor lesz.

Internazionale – Juventus: október 24., vasárnap 20:30, Sport2 (élő)

Derby del Sole, Derby del Sud

Nem akármilyen vasárnapja van az olasz futballnak, hiszen a hivatalosan nagyobb nevű Derby d’Italia előtt rendezik közvetlenül a Derby del Solét, amikor is a Napoli látogat Rómába, hogy a Stadio Olimpicóban összecsapjon az AS Romával. Jelenleg a százszázalékos és listavezető Napoli és a negyedik Roma párharca legalább annyira felcsigázhatja a szurkolókat, mint az Inter-Juve. Igaz, a két klub által eddig együttesen megszerzett öt bajnoki cím (hármat nyert a Roma, kettőt a Napoli) azért elmarad a másik két csapat sikereitől. Ettől függetlenül ebben a szezonban tényleg a „déliek” állnak jobban. Míg a Napoli valóban hibátlan eddig, többek között a Juventust is legyőzte, addig a Roma csütörtökön a Konferencia-ligában nagyon csúnya 6–1-es vereségbe szaladt bele a norvég Bodö/Glimt vendégeként. José Mourinhónak innen, nagyon mélyről kell felráznia a csapatot. A Napoli vezetőedzője, Luciano Spalletti vélhetően nem szeretné, ha egykori csapata éppen a jelenlegi ellen tudna kikerülni a hullámvölgyből, ráadásul a százszázalékos teljesítmény is kötelezi a kékeket.

Ne feledjük az örökmérleget ennél a rangadónál sem, ráadásul ez igencsak szoros eredményt mutat: 51-szer nyert a Roma, 46-szer a Napoli, és 51-szer játszottak döntetlent. A 149. Derby del Solét a Sport2 élőben közvetít vasárnap az Inter-Juventus előtt, a mérkőzést Fülöp László kommentálja.

Roma – Napoli: október 24., vasárnap 17:45, Sport2 (élő)

A Sport2 további öt mérkőzést tűz képernyőre a Serie A-ból szombaton és vasárnap:

Salernitana – Empoli: október 23., szombat 14:45, Sport2 (élő)

Sassuolo – Venezia: október 23., szombat 17:45, Sport2 (élő)

Bologna – Milan: október 23., szombat 20:30, Sport2 (élő)

Atalanta – Udinese: október 24., vasárnap 12:30, Sport2 (élő)

Verona – Lazio: október 24., vasárnap 15:00, Sport2 (élő)

Nyerő SzériA: október 25., hétfő 19:30, Sport2 (élő)

