Az Internazionale 1-1-es döntetlent játszott vendégével, az Atalantával az olasz labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

A listavezető milánóiak szinte azonnal vezetéshez jutottak: a belga Romelu Lukaku passzát az argentin Lautaro Martinez váltotta gólra. Ezt követően a hazaiak defenzív játékstílusra váltottak, átengedték a területet az Atalantának, amely azonban mezőnyfölénye ellenére sem tudott igazán nagy gólhelyzetet kialakítani.



A második játékrészre nem változott a játék képe, a bergamóiak "nyomtak", és a 75. percben a német Robin Gosens révén egyenlítettek is.



A hajrában mindkét együttes előtt akadtak gólszerzési lehetőségek, de az eredmény annak ellenére sem változott, hogy az Atalanta büntetőt is rúghatott.



Az Inter ezzel már 12 bajnoki összecsapás óta veretlen, ugyanakkor vasárnap a Juventus pontelőnybe kerülhet Antonio Conte csapatával szemben, amennyiben nyer az AS Roma vendégeként.

Eredmény:



Internazionale-Atalanta 1-1 (1-0)



korábban:

Lazio-Napoli 1-0 (0-0)

Cagliari-AC Milan 0-2 (0-0)



vasárnap játsszák:

Udinese-Sassuolo 12.30

Fiorentina-SPAL 15.00

Sampdoria-Brescia 15.00

Torino-Bologna 15.00

Verona-Genoa 18.00

AS Roma-Juventus 20.45



hétfőn játsszák:

Parma-Lecce 20.45

Az állás:

1. Internazionale 19 40-16 46 pont

2. Juventus 18 35-17 45

3. Lazio 18 41-17 42

4. Roma 18 33-19 35

5. Atalanta 19 49-26 35

6. Cagliari 19 33-29 29

7. Parma 18 24-25 25

8. Milan 19 18-24 25

9. Torino 18 24-26 24

10. Napoli 19 28-26 24

11. Bologna 18 28-30 23

12. Verona 17 19-20 22

13. Udinese 18 14-28 21

14. Sassuolo 18 30-31 19

15. Fiorentina 18 22-29 18

16. Sampdoria 18 14-27 16

17. Lecce 18 22-36 15

18. Brescia 18 16-31 14

19. Genoa 18 19-36 14

20. SPAL 18 12-28 12

A 17. fordulóból elhalasztott Lazio-Verona összecsapást február 5-én pótolják.

Borítókép: MB Media/Getty Images