Az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elutasította az AS Roma labdarúgócsapatának fellebbezését, így érvényben marad a korábbi ítélet, mely szerint Amadou Diawara jogosulatlanul szerepelt a Hellas Verona elleni összecsapáson.

A római együttes még a Serie A szeptember 19-i nyitófordulójában játszatta jogosulatlanul Diawarát, akinek neve nem szerepelt a szezonrajtra leadott felnőtt keretben. A mérkőzésen így hiába született 0-0-s döntetlen, az olasz szövetség később 3-0-val a Veronának adta a találkozó három pontját.



A Roma minden lehetséges fórumon megtámadta az ítéletet, amelyet most a legfőbb olaszországi döntéshozó szerv, a CONI is helyben hagyott.



A 23 éves középpályást vélhetőleg figyelmetlenségből nem tüntették fel a felnőtt futballisták között, a nevét az U22-es névsorban adták le annak ellenére, hogy a kora miatt ott már nem szerepelhetett. Diawara kezdőként 89 percet töltött a pályán.



A fővárosi klub így továbbra is 50 pontos és a hatodik helyen áll az olasz élvonalban.

Borítókép: Silvia Lore/Getty Images