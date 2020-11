Az Olasz Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága elutasította kedden az AS Roma és az SSC Napoli fellebbezését is, így mindkét csapat megállapított 3-0-s veresége, illetve utóbbi egypontos levonása is érvényben marad.

Az ítélet szerint a nápolyiaknak nem volt jogos indokuk, hogy október 4-én koronavírusos esetek miatt nem álltak ki a Juventus elleni bajnoki rangadóra, ezért a testület helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely 3-0-s gólkülönbséggel a torinóiaknak ítélte a mérkőzés három pontját, továbbá egypontos levonással sújtotta a Napolit. Az indoklás külön kiemelte, hogy a szezon előtt az élvonal mind a húsz klubja elfogadta az európai szövetség (UEFA) által is alkalmazott, koronavírus-járvánnyal kapcsolatos eljárásrendet, amelyben az szerepel, hogy egy csapatnak ki kell állnia, amennyiben van 13 bevethető játékosa, köztük egy kapus.



"A Napoli magatartása a meccs előtti napokban már nem a játékra irányult, ezzel egyértelműen megsértette a sportrendszer alapjául szolgáló alapelveket, nevezetesen az integritást, a tisztességet és a feddhetetlenséget" - olvasható az indoklásban.



Az AS Roma szeptember 19-én, a nyitókörben 0-0-s döntetlent játszott a Hellas Verona vendégeként, de a találkozó három pontját 3-0-s gólkülönbséggel a hazai csapatnak ítélték Amadou Diawara jogosulatlan szerepeltetése miatt. A másodfokú ítélet nem találta megalapozottnak a fellebbezést, a guineai játékos ugyanis nem szerepelt a klub szezonrajtra leadott felnőtt keretében. A 23 éves középpályást vélhetőleg figyelmetlenségből nem tüntették fel a felnőtt futballisták között, a nevét az

U22-es névsorban adták le annak ellenére, hogy a kora miatt ott már nem szerepelhet.



A Napoli és a Roma a számukra kedvezőtlen ítéletek ellenére harmadik és negyedik helyen áll a tabellán, egyformán három ponttal lemaradva a listavezető AC Milantól.

Kép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images