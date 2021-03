A járványügyi szabályok megsértéséért hét hónapos eltiltást kapott Claudio Lotito, a Lazio elnöke.

Az olasz bíróság emellett 150 ezer eurós büntetést szabott ki a római klubra, illetve Fabio Rodia és Ivo Pulcini csapatorvosok egy évig nem vállalhatnak szerepet a labdarúgásban, miután ők is részesei voltak a tavaly októberi és novemberi szabályszegésnek.



Az olasz szövetség (FIGC) november 3-án kezdett vizsgálódni a Laziónál. Az eljárás során a szakemberek átkutatták a csapat edzőközpontját és koronavírusteszt-eredményeket foglaltak le.



A vádpontok szerint a klub nem jelentette a pozitív eseteket a helyi egészségügyi hatóságnál, továbbá nem akadályozta meg három olyan játékos részvételét a tréningeken, aki pozitív teszteredményt adott, ráadásul két, tünetmentes labdarúgó esetében nem tartották be a kötelező tíznapos karantént.



A Lazio annak ellenére fellebbez az ítélet ellen, hogy az ügyész 200 ezer eurós bírság kiszabása mellett az elnökre 13 hónapos és 10 napos, az orvosokra 16 hónapos eltiltást kért. Korábbi sajtóhírek szerint a római klubot a pontlevonás vagy a kizárás is fenyegette, de az FIGC nem kért ilyet.

