Az Internazionale érvényesítette a papírformát és 4-0-ra legyőzte a vendég Cagliarit, ezzel az élre állt vasárnap este az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában.

A kék-feketék Lautaro Martinez duplájával, illetve Alexis Sanchez és Hakan Calhanoglu góljával verték simán a szárd csapatot.



Az Inter egy ponttal vezeti a tabellát az AC Milan előtt és hárommal előzi meg a harmadik Atalantát.



Serie A, 17. forduló:

Internazionale-Cagliari 4-0 (1-0)

Napoli-Empoli 1-0 (0-0)

Sassuolo-Lazio 2-1 (0-1)

Hellas Verona-Atalanta 1-2 (1-1)

Torino-Bologna 2-1 (1-0)



szombaton játszották:

Udinese-AC Milan 1-1 (1-0)

Venezia-Juventus 1-1 (0-1)

Fiorentina-Salernitana 4-0 (1-0)



pénteken játszották:

Genoa-Sampdoria 1-3 (0-1)



hétfőn játsszák:

AS Roma-Spezia 20.45



Az állás:

1. Internazionale 17 43-15 40 pont

2. AC Milan 17 36-19 39

3. Atalanta 17 37-20 37

4. SSC Napoli 17 34-13 36

5. Fiorentina 17 31-22 30

6. Juventus 17 23-17 28

7. Empoli 17 27-29 26

8. AS Roma 16 24-19 25

9. Lazio 17 33-32 25

10. Bologna 17 24-29 24

11. Hellas Verona 17 33-30 23

12. US Sassuolo 17 28-26 23

13. Torino 17 22-18 22

14. Sampdoria 17 25-33 18

15. Udinese 17 22-28 17

16. Venezia 17 16-30 16

17. Spezia 16 17-36 12

18. Genoa 17 18-34 10

19. Cagliari 17 17-34 10

20. Salernitana 17 11-37 8

