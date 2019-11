Az eső áztatta pályán nem tudták lejátszani vasárnap este a Lecce-Cagliari mérkőzést az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

#Lecce v #Cagliari has officially been rained off at the Stadio Via del Mare after three pitch inspections https://t.co/HNzzz1XnQe #LecceCagliari #SerieA pic.twitter.com/BWPYpOT1N0