Kilencvenkét éves korában elhunyt Giampiero Boniperti, a Juventus labdarúgócsapatának legendája.

Az egykori kiváló csatár egész pályafutását a torinóiaknál töltötte, 1946 és 1961 között öt bajnoki címet nyert az együttessel, amelynek színeiben 182 gólt szerzett, ezzel 2006-ig a klub történetének legeredményesebb játékosa volt. Alessandro Del Piero döntötte meg a rekordját.



