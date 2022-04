Az Internazionale egy büntetőnek köszönhetően 1-0-ra legyőzte a Juventust a Derby d'Italián, az olasz labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának vasárnapi rangadóján.

A szünet előtt Hakan Calhanoglu tizenegyesét Wojciech Szczesny kivédte elsőre, ám a játékvezető újra elvégeztette a pontrúgást, ezt pedig már érvényesítette a milánóiak játékosa.

A torinói együttes ezt megelőzően november végén veszített bajnoki meccset.

