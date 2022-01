A Juventus támadója, Paulo Dybala azt a tanácsot kapta, hogy ne írjon alá új szerződést a klubbal, ami azt jelentené, hogy szabadúszóként távozhatna, amikor a szerződése lejár a nyáron.

Dybala 2015-ben hagyta el a Palermót a Juventus kedvéért, és legutóbb 2017-ben írt alá új szerződést, amiből már csak néhány hónap van hátra. December végén arról számoltak be, hogy a Juve, amely korábban úgy tűnt, hogy meghosszabbítja a szerződést az argentinnal, fontolgatja az ajánlat feltételeinek megváltoztatását.

A javaslat az volt, hogy tekintettel arra, hogy a 28 éves Dybala sérülések miatt több meccset is kihagyott a szezon első felében, a Juve le akarta rövidíteni a megállapodás hosszát, amelyről azt gondolták, hogy szóban már megegyeztek, miszerint a fizetését is csökkenti. Talán nem meglepő, hogy Cesar Luis Merlo , a TyC Sports argentin hírforrástól arról számolt be, hogy Dybala hozzáállása megváltozott, és már nem akar hosszabbítani. Ennek oka az, hogy „feldúlta” a Juve, aki megpróbálta megváltoztatni a felajánlott feltételeket.

Dybala kész meghallgatni más klubok ajánlatait. Az argentin támadó a múltban számos klubbal, köztük a Manchester Uniteddel és a Tottenhammel is szoros kapcsolatban állt, és tavaly nyáron a Barcelona célpontja volt. Amiatt, hogy nem kell érte átigazolási összeget fizetni, ismét felkeltheti a pénzhiányban szenvedő La Liga klub érdeklődését, amelynek toborzási stratégiája az elmúlt néhány évben nagyrészt a szabadúszók szerződtetésére irányult.

Forrás: 90min.com

Borítókép: 90min.com