Néhány napja interjú készült Paulo Dybalával, aki egy mókás történetet osztott meg a DAZN’s-nak még azokból az időkből, amikor Cristiano Ronaldo oldalán a Juventus sikereiért dolgoztak együtt.

A duó, aminek három közös év jutott az öreg hölgynél, épp egy repülőn ült az aktuális meccsükre tartva, amikor szóba elegyedtek egymással.

„Három jó év adatott meg Cristianóval, a csapat erős volt és ő adott nekünk valami extrát. A rivalizálás mély gyökereket eresztett közte és Messi között Argentínában is, és gyerekként természetesen mindig Lionel oldalán álltam. Egyszer, amikor az egyik repülőutunkon hátul ültem, oda jött hozzám és beszélgetni kezdtünk futballról és más dolgokról. Szóba került az életünk is, így egyszer csak azt mondtam neki: gyűlöltelek gyerekként. Felnevettünk. Mindig jó volt a kapcsolatunk, jókat beszélgettünk.”

Míg napjainkban a portugál Szaúd-Arábiában lövi a gólokat, az argentin ma már az AS Roma futballistája, és nem is megy neki rosszul a foci: 34 meccsen 25 gólban működött közre, ott vannak az Európa Liga elődöntőjében, és a bajnokságban is harcban állnak a jövő évi Bajnokok Ligája indulásért.

Borítókép: Getty Images Europe / Valerio Pennicino