Az olasz bajnokság 2022/23-as idénye több szempontból is különlegesen alakult, a Napoli 33 év után ért a csúcsra, a Juventust pontlevonással sújtották, az újonc Monza pedig majdnem odaért a kupainduló helyek valamelyikére.



A Serie A abban is kiemelkedett, hogy három európai kupasorozat fináléjába három olasz csapat jutott be. Viszont a Roma (EL), a Fiorentina (EKL) és az Internazionale (BL) is elbukta a maga döntőjét.



Ami a feljutókat és a kiesőket illeti, a bennmaradásért és az osztályváltásért vívott sorsdöntő találkozókat vasárnap rendezték. A Serie B-s Bari 1-1-es odavágó után fogadta Claudio Ranieri csapatát, a Cagliari Calciót. A hazai drukkerek előre megünnepelték (a remélt) feljutást, azonban a 95. percben jött a nemrég pályára küldött Pavoletti, akinek gólja vendéggyőzelmet ért.





A Serie A-ban 17. és 18. helyen záró Verona és a Spezia együttese Reggio Emilia városában találkozott egymással, itt egyetlen mérkőzés döntött. Faraoni révén a veronaiak szereztek vezetést, és bár Ampadou egyenlített, Ngonge még az első félidőben kétszer is válaszolt rá. Több gól már nem született, pedig a 69. percben emberelőnybe került a Spezia. A végeredmény 3-1, ami azt jelenti, hogy a Chelsea kölcsönjátékosa, Ampadou sorozatban harmadik csapatával esett ki: A Sheffield Wednesday és a Venezia után a Speziával is búcsúzni kényszerült.





A Serie A következő évi mezőnye: Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Juventus, Fiorentina, Bologna, Torino, Monza, Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce, Verona, Frosinone, Genoa, Cagliari.



Borítókép: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images