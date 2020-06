A Napoli nyerte a labdarúgó Olasz Kupát, miután szerdán a római fináléban gól nélküli rendes játékidő után tizenegyesekkel 4-2-re legyőzte a Juventust.

A zárt kapus összecsapás első félidejében a bajnoki címvédő Juventus birtokolta többet a labdát, a játékrész első felében többet is veszélyeztetett, de később a nápolyiak kapufáig és ziccerig is eljutottak, gól azonban nem esett.



A fordulás után a torinóiak mezőnyfölénye eltűnt, ráadásul a Napoli alakította ki a veszélyesebb helyzeteket is: a Juventus a hosszabbításban csak Buffon óriási védésének köszönhetően nem került hátrányba.



Gól végül nem született, a tizenegyesrúgások során pedig torinói részről Paolo Dybala és Danilo is hibázott, így az egyet sem rontó Napolihoz került a trófea.



A nápolyiak tizedik kupadöntőjüket vívták és hatodszor győztek - 2014 óta először -, a Juventus pedig 19. fináléjában hatodszor szenvedett vereséget.

Eredmény, döntő:



Napoli-Juventus 0-0, tizenegyesekkel: 4-2



Borítókép: Marco Rosi/Getty Images