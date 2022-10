A SPAL menesztette vezetőedzőjét, Roberto Venturatót. A transzferguru információi szerint az olasz nemzeti csapat és az AS Roma legendája, Daniele De Rossi váltja.

A 39 éves De Rossi 2020 januárjában fejezte be profi pályafutását a Boca Juniorsnál, azóta pedig az olasz válogatott stábjában Mancini keze alá dolgozik.

A korábbi középpályást több csapattal is összehozták, de Romano szerint a SPAL lesz az, aki szerződteti.

Az olasz klub jelenleg 14. a Serie B-ben. nyolc forduló alatt 9 pontot gyűjtve.

Former Roma, Boca Juniors, Italy star Daniele De Rossi set to start his career as manager.



Agreement as new head coach of Serie B side Spal, owned by Joe Tacopina.



2006 WC Champions in Serie B



Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi, Fabio Grosso.



…and Gigi Buffon, as a player! pic.twitter.com/CoZOh1gYwY