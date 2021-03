Cristiano Ronaldo vezeti a legeredményesebb futballisták örökrangsorát, amelyet a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) készített el és tett hétfőn közzé. A listán három magyar is helyet kapott: Puskás Ferenc az ötödik, Sárosi György a 17., Schlosser Imre pedig a 20.

Az ötszörös aranylabdás portugál, aki jelenleg a Juventus játékosa, 2002-ben indult pályafutása alatt eddig összesítve 766-szor volt eredményes hazai, kontinentális és interkontinentális sorozatokban a válogatottban és élvonalbeli klubcsapatokban, bajnoki és kupamérkőzéseken. Ronaldót két brazil labdarúgó, Pelé és Romário követi 765, illetve 753 találattal.



A negyedik helyet foglalja el az FC Barcelona argentin ásza, Lionel Messi, aki 2004 óta 729 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Szintén 729 gólig jutott magyar és spanyol színekben Puskás Ferenc, míg az 500 és annál több ízben eredményes futballistákat számba vevő 21 fős listán Sárosi György a 17. (526 gól), Schlosser Imre pedig a 20. (504).



Az IFFHS örökrangsorában Ronaldo és Messi mellett még egy, jelenleg is aktív játékos van: az AC Milant erősítő svéd Zlatan Ibrahimovic, aki 551 góljával a 13. A "félezresek" klubjába legközelebb az FC Barcelona után az Atlético Madridban játszó uruguayi csatár, Luis Suárez léphet be, aki 497 gólt számlál.

A legeredményesebb labdarúgók örökranglistája az IFFHS-nél:



1. Cristiano Ronaldo (portugál, 2002 óta) 766 gól

2. Pelé (brazil, 1957-1977) 765

3. Romário (brazil, 1985-2007) 753

4. Lionel Messi (argentin, 2004-) 729

5. Puskás Ferenc (1943-1966) 729

6. Josef Bican (osztrák, csehszlovák, 1931-1955) 720

7. Jimmy Jones (északír, 1947-1964) 647

8. Gerd Müller (német, 1964-1981) 634

9. Eusébio (portugál, 1957-1979) 622

10. Joe Bambrick (északír, 1926-1943) 616

11. Glenn Ferguson (északír, 1987-2011) 562

12. Fernando Peyroteo (portugál, 1937-1949) 552

13. Zlatan Ibrahimovic (svéd, 1999-) 551

14. Uwe Seeler (német, 1954-1978) 551

15. Jimmy McGrory (skót, 1922-1937) 550

16. Alfredo Di Stéfano (argentin, spanyol, 1945-1966) 530

17. Sárosi György (1930-1948) 526

18. Roberto Dinamite (brazil, 1971-1992) 511

19. Hugo Sánchez (mexikói, 1976-1997) 507

20. Schlosser Imre (1905-1928) 504

21. Franz Binder (osztrák, német, 1930-1949) 502

