Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo ügynöke állítólag a Juventus jövőjével kapcsolatos bizonytalanság közepette egy szenzációs visszatérésről beszélt a Real Madriddal.

Az olasz média szerint Ronaldo jövője bizonytalan, miután csapata kiesett a Bajnokok Ligájából a Porto ellen. A Juventus változtatásokat alkalmazhat, ami azt is jelentheti, hogy Cristiano 51 millió fontért akár távozhat is. Ennek kapcsán spanyol beszámolók szerint, Jorge Mendes már tárgyalásokat is kezdett a Real Madrid egy nyári visszatérésről.

El Chiringuito azt állítja: "Jorge Mendes beszélt a Real Madriddal Cristiano Ronaldo visszatérésének lehetőségéről."

A Juventus volt elnöke, Giovanni Gigli úgy gondolja, hogy a klubnak nyáron meg kell szabadulni a 36 éves zsenitől.

"Már az első napon, amikor megérkezett azt mondtam, hogy nem kellett volna leigazolni. Remek játékos, de túl drága. Most a Juventuson múlik. A klubnak meg kell szabadulni Ronaldótól a nyáron."

