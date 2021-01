Roberto Boninsegna szerint Romelu Lukaku fontosabb az Inter számára, mint Cristiano Ronaldo a Juventus számára.



Fotó: Stefano Guidi/Giampiero Sposito/Getty Images



Eljött a Derby d'Italia ideje, amikor is vasárnap este összecsap az Inter és a Juventus. A mérkőzés előtt Roberto Boninsegna, aki mind az Interben, mind a Juventusban is megfordult szólalt fel. A legenda most elárulta a véleményét a két rivális támadójáról, Romelu Lukakuról és Cristiano Ronaldóról.

„Az egyetlen Inter játékos, aki megnehezítette a Fiorentina védekezését, Romelu Lukaku volt, aki éppen visszatért. Ők egy csodálatos duó, Lukaku és Cristiano Ronaldo. Bár szerintem Lukaku már döntőbb fontosságú játékos. Cristiano Ronaldo fantasztikus játékos volt, de azt hiszem, egy kicsit hanyatlóban van”

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images