Cristiano Ronaldo nővére nekiment a Juventusnak, miután a Coppa Italia döntőjében vereséget szenvedtek a Napoli ellen.

A Juventus tegnap este egy 0-0-s döntetlent ért el a Napoli ellen, nagyrészt Gianluigi Buffonnak köszönhetően, majd büntetőkre került sor, ahol 4-2-re vereséget szenvedtek. Cristiano még esélyt sem kapott, hogy a büntetőpárbajban segítse csapatát.

"Mit tehetsz még? Ez minden, az én drága testvérem nem tud egyedül csodákat csinálni... Nem értem, hogyan tudnak így játszani.... Emeld fel az állad, te nem tudsz mindent magadra vállalni" - írta Elma az Instagramon.

