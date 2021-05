A Bajnokok Ligája-indulásra pályázó Juventus idegenben legyőzte a kiváló formában lévő Sassuolót az olasz labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szerdai játéknapján.

Az előző kilenc kiírásban győztes torinóiak második gólját szerző Cristiano Ronaldo századszor talált be a Zebráknál. A portugál világsztár az első, aki három klubbal is elérte ezt a határt, korábban a Manchester United és a Real Madrid színeiben volt képes erre a teljesítményre. Balogh Botond már kiesett csapata, a Parma egy 95. percben kapott góllal vereséget szenvedett a Lazio otthonában, a magyar légiós a kispadról nézte végig a találkozót. A harmadik helyen álló Milan 7-0-ra nyert Torinóban, a horvát Ante Rebic 12 perc alatt mesterhármast ért el. A már bajnok Internazionale hazai pályán verte a hetedik AS Romát.

Serie A, 36. forduló:

Torino FC-AC Milan 0-7 (0-2)

Lazio-Parma 1-0 (0-0)

Sassuolo-Juventus 1-3 (0-2)

Bologna-Genoa 0-2 (0-1)

Atalanta-Benevento 2-0 (1-0)

Internazionale-AS Roma 3-1 (2-1)

Sampdoria-Spezia 2-2 (1-1)

Borítókép: Alessandro Sabattini/Getty Images