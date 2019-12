A legjobbak is pihennek néha.

Így van ezzel Cristiano Ronaldo is, aki egy kicsit lazít, mielőtt elkezdődne újra a hajtás. Cristiano és Gergoina az egész családdal a tengerparton töltik a szabadidejüket.

A közösségi oldalukon keresztül pedig, egyenesen a tengerpartról a Mikulással, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánnak.

