Cristiano Ronaldo a portugál TVI-nek (Televisao Independente) adott interjújában válaszolt arra a kérdésre, hogy meddig tervez még futballozni.



Ronaldo azt mondta, még nem gondol arra, hogy visszavonuljon, ugyanakkor az is lehet, hogy jövőre abbahagyja.



"Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy 40-41 éves koromig játszani fogok. Egyelőre nem tudom. Azt mondom mindig, hogy élvezem a pillanatot.” - fogalmazott CR7



Utóbbira nagyobb az esély, ugyanis Ronaldo 34 évesen is bombaformában van, a 2018/19-es kiírásban 40 mérkőzésen 27-szer volt eredményes és 10 gólpasszt osztott ki.



Fotó: Michael Campanella/Getty Images