Szombaton rajtol az olasz labdarúgó-bajnokság 2019/20-as szezonja, melynek favoritja a legutóbbi nyolc kiírásban győztes Juventus, legnagyobb kihívója pedig a Napoli és az Internazionale lehet.

A torinói együttes az elmúlt időszakban egyhangúvá tette a Serie A küzdelmét, a papírforma szerint pedig az új idény végén is a Zebrák ünnepelhetnek majd még úgy is, hogy a csapat vezetőedzőt váltott a nyáron: az öt évig regnáló Massimiliano Allegri helyett Maurizio Sarri ül majd a kispadon.



A játékoskeretben is komoly mozgást hozott a nyár Torinóban, ám az inkább csak erősödött az előző idényhez képest, komolyabb távozó egyelőre alig volt a gárdánál. Sztárigazolásnak egyértelműen Matthijs de Ligt nevezhető, akit 85 millió euróért vásárolt meg a klubvezetés az Ajaxtól, mely tavasszal a 21 éves holland hátvéd vezérletével ejtette ki a Juventust a Bajnokok Ligájából. A középső védő mellett az Arsenaltól Aaron Ramsey, a Paris Saint-Germain-től Adrian Rabiot, az AS Romától Luca Pellegrini, a Sassuolótól pedig Merih Demiral érkezett, míg a Manchester Cityvel Danilóra cserélték a szintén jobbhátvéd Joao Cancelót és visszatért a gárdához a kapuslegenda, Gianluigi Buffon.



Fotó: Michael Campanella/Getty Images



Cancelo mellett a legnagyobb név az olasz válogatott csatár Moise Kean a távozók listáján. A mindössze 19 éves támadó az Evertonhoz szerződött.



A Juventus szombaton a szezon első meccsét vívja majd a Parmával, a Chelsea-vel Európa-liga-győztes Sarri viszont tüdőgyulladás miatt nem lesz ott a meccsen, melyet nélküle is sikerrel kellene vennie az együttesnek. Nagyobb problémát jelenthet majd, hogy a tréner a második fordulóban sem lesz még "bevethető", amikor korábbi csapatával, a legutóbb ezüstérmes Napolival vív rangadót együttese.



A Napoli játékosállománya a Juventuséval ellentétben keveset változott az elmúlt hónapokban, Konsztantinosz Manolasz az AS Romától és Alex Meret az Udinesétől a két legnevesebb érkezője a gárdának, melynek erőssége éppen az lehet, hogy összeérett Carlo Ancellotti irányítása alatt.



Fotó: SSC NAPOLI via Getty Images



A dél-olasz csapatnak nem lesz egyszerű dolga az első fordulóban, szombaton este ugyanis a Franck Ribéryvel erősítő Fiorentina vendégeként lép pályára.



Szakértők egyértelműen azt várják, hogy a nápolyiak mellett az Internazionale lesz majd versenyben a Juventusszal. Elsősorban azért, mert a Juvéval háromszoros olasz, a Chelsea-vel egyszeres angol bajnok, korábbi szövetségi kapitány Antonio Conte vette át az irányítást Milánóban. Conte egybehangzó vélemények szerint képes lesz majd újra versenyképessé tenni a hosszú évek óta vergődő Intert, mellyel a Bajnokok Ligájában is bizonyíthat majd.



Fotó: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images



A kék-feketék nem csupán a szakmai stábban erősödtek, a védelembe ugyanis Diego Godin, a támadósorba pedig Romelu Lukaku érkezett, de a Herthát elhagyó Valentino Lazarótól és a Sassuolótól eligazoló Matteo Politanótól is sokat várnak Milánóban. Az Inter az újonc Lecce ellen kezdi az idényt.



A nemzetközi kupaszereplést érő helyekért a Juvén, a Napolin és az Interen kívül az AC Milan, az AS Roma, a Fiorentina és a legutóbbi szezon meglepetéscsapata, a bronzérmes Atalanta lehet harcban.



Az olasz élvonalban ezúttal nem lesz magyar játékos, mivel három év után elhagyta Bolognát Nagy Ádám, míg Schäfer Andrást a másodosztályú Chievóhoz adta kölcsön a Genoa.

Serie A, 1. forduló:

szombat:

Parma-Juventus 18.00

Fiorentina-Napoli 20.45

vasárnap:

Udinese-AC Milan 18.00

AS Roma-Genoa 20.45

Cagliari-Brescia 20.45

Sampdoria-Lazio 20.45

SPAL-Atalanta 20.45

Torino-Sassuolo 20.45

Hellas Verona-Bologna 20.45

hétfő:

Internazionale-Lecce 20.45



Bélyegkép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images