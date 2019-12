Romelu Lukaku bombaformája annak is köszönhető, hogy rendkívül jó kapcsolatot ápol új edzőjével, Antonio Contéval.

A belga válogatott edzője, Roberto Martínez úgy fogalmazott, hogy Romelu Lukaku teljesítménye az Interben nagyban függ attól, hogy Antonio Contéval megtalálták a közös hangot, s ezáltal sokkal jobban érzi magát az olasz csapatban, mint előző klubjában a Manchester Unitedben. Lukaku tavaly nyáron távozott a Vörös Ördögöktől az olasz Nerazzuri kedvéért, ahol eddig 14 mérkőzés alatt 10 gólt szerzett. Martínez egyáltalán nincs meglepve Lukaku teljesítményétől, de abban is biztos, hogy a váltás jót tett a 26 éves labdarúgónak.



„Számomra egyértelmű, hogy Conte és Lukaku közti különös kapocs nagyban hozzájárul a jó teljesítményükhöz. Egy elképesztő játékosról beszélünk, akinek nagyon jót tett a klubváltás. A csapatában és a válogatottban is hasonló szerepkörben számítunk rá, gólokat várunk tőle” – mondta a belgák szövetségi kapitánya.



Az egykori Everton tréner biztos abban, hogy Lukaku nem volt boldog az Old Traffordon, ami most egyértelműen látszik rajta, hogy megváltozott. Az Inter holnap a San Siro-ban készül szembenézni az AS Roma csapatával. A Farkasok félhetnek, hiszen Lauttaro Martínez és Romelu Lukaku is elképesztő teljesítményt nyújt az elmúlt mérkőzéseken, és a csapat jelenleg vezeti a bajnoki tabellát a Juventus előtt egy ponttal.



Forrás: Corriere dello Sport

Borítókép: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images