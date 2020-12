Az Inter edzője, Antonio Conte a Cagliari elleni győzelem után elismerően beszélt a játékosairól, ugyanakkor figyelmeztette is őket, hogy valakinek el kell hagynia a klubot.

Az Inter nehéz hetet élt át a Bajnokok Ligájában, miután csoportutolsóként búcsúztak, ezt próbálták feletettni a Cagliari elleni 3-1-es győzelemmel. Conte elégedett volt a csapat játékával.

„A srácok dicséretet érdemelnek. Nagyon jó meccset vívtak, és megérdemelték a győzelmet. Nem szeretnék személyenként játékosokról beszélni. Néhány futballistának távoznia kell, hogy többet játszhasson.”



Christian Eriksen nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Serie-A-ban. Dánia korábbi válogatott szövetségi kapitánya, Age Hareide kritizálja most az Intert és Antonio Contét. Fotó: Andrea Staccioli/Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images Az Inter korábban megerősítette, hogy a 28 éves Christian Eriksen távozhat, amint megnyílik januárban az átigazolási időszak.